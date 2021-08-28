ضبعا : ضبط سائق يقود مركبة بسرعة 204 كلم /الساعة

دوت الخليج :- ضبط الدوريات الخارجية، مساء الجمعة، سائقا يقود مركبة بصورة مستهترة وتسير بسرعة قاتلة في منطقة ضبعا حيث كانت تسير بسرعة 204 كلم /الساعة.
وقالت إدارة السير المركزية، إنه تم اجراء اللازم تمهيداً لتحويله إلى الحاكم الإداري لإجراء المقتصى القانوني بحقه .
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