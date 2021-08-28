كم باقي على الراتب وموعد موعد نزول الرواتب للمتقاعدين

كم باقي على الراتب بالنسبة للموظفين في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية سواء الحكومية أو الخاصة، هو سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص العاملين بالقطاعات المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربي السعودية، حيث تحدد الحكومة السعودية موعد محدد يتم به صرف الرواتب الخاصة بالموظفين والعالمين، ومن ثم وضعه في الحسابات الشخصية الخاصة بهم مباشرة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال موعد نزول الراتب في المملكة العربية السعودية، ومواعيد صرف الرواتب بالنسبة لموظفي القطاع الخاص والقطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

كم باقي على الراتب؟

حالة من الترقب تجتاح الموظفين والعاملين بجميع القطاعات المختلفة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وذلك للتعرف على كم باقي على موعد نزول الراتب. حيث أنه تبعا لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية يتم طرح الراتب للموظفين والعاملين. رسميا في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي. وهو الأمر نفسه بالنسبة للقطاعات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية. ولكن يتم تأجيل عملية الصرف عندما يوافق هذا اليوم أحد أيام الإجازة.

موعد نزول الراتب الشهري للموظفين والأشخاص في المملكة العربية السعودية. سواء في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة. هو ما يتم تحديده من قبل الوكالة الحكومية في السعودية.

تقوم الحكومة السعودية بتحديد موعد الحصول على الرواتب والتي يتم طرحها في الحسابات الخاصة بالموظفين. حيث تقوم بتحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي.

في حالة أن وافق يوم صرف الراتب الخاص بالموظفين يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية. أو أحد أيام إجازة البنوك السعودية، يتم تأجيل عملية الصرف إلى يوم أو يومين ليتم الصرف في أيام العمل.

موعد نزول الراتب في السعودية؟جدول مواعيد صرف الرواتب

يسأل العديد من الموظفين هل نزلت الرواتب اليوم؟ ونجيب لهم بموعد نزول الرواتب خلال عام 1443 هـ:

محرم 1443: يتم نزول الراتب يوم 20 صفر 1443 هـ، الموافق 27 سبتمبر 2021م. صفر 1443: يتم نزول الراتب يوم 21 ربيع اول 1443 هـ، الموافق 27 اكتوبر 2021م. ربيع اول 1443: يتم نزول الراتب يوم 23 ربيع ثاني 1443 هـ، الموافق 28 نوفمبر 2021م. شهر ربيع ثاني 1443: يتم نزول الراتب يوم 23 جمادى اول 1443 هـ، الموافق 27 ديسمبر 2021م. جمادى اول 1443: يتم نزول الراتب يوم 24 جمادى ثاني 1443 هـ، الموافق 27 يناير 2022م. شهر جمادى ثاني 1443: يتم نزول الراتب يوم 26 رجب 1443 هـ، الموافق 27 فبراير 2022م. رجب 1443: يتم نزول الراتب يوم 24 شعبان 1443 هـ، الموافق 27 مارس 2022م. شعبان 1443: يتم نزول الراتب يوم 26 رمضان 1443 هـ، الموافق 27 ابريل 2022م. رمضان 1443: يتم نزول الراتب يوم 25 شعبان 1443 هـ، الموافق 26 مايو 2022م. شوال 1443: يتم نزول الراتب يوم 28 ذي القعدة 1443 هـ، الموافق 27 يونيو 2022م. ذي القعدة 1443: يتم نزول الراتب يوم 28 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 27 يوليو 2022م. شهر ذي الحجة 1443: يتم نزول الراتب يوم 1 صفر 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022م.

موعد نزول الرواتب للمتقاعدين

اما بخصوص المتقاعدين فنقدم لك مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين خلال عام 1443هـ:

محرم 1443: يتم نزول الراتب يوم 19 صفر 1443 هـ، الموافق 26 سبتمبر 2021م. صفر 1443: يتم نزول الراتب يوم 19 ربيع اول 1443 هـ، الموافق 25 اكتوبر 2021م. ربيع اول 1443: يتم نزول الراتب يوم 20 ربيع ثاني 1443 هـ، الموافق 25 نوفمبر 2021م. شهر ربيع ثاني 1443: يتم نزول الراتب يوم 22 جمادى اول 1443 هـ، الموافق 26 ديسمبر 2021م. جمادى اول 1443: يتم نزول الراتب يوم 22 جمادى ثاني 1443 هـ، الموافق 25 يناير 2022م. شهر جمادى ثاني 1443: يتم نزول الراتب يوم 23 رجب 1443 هـ، الموافق 24 فبراير 2022م. رجب 1443: يتم نزول الراتب يوم 21 شعبان 1443 هـ، الموافق 24 مارس 2022م. شعبان 1443: يتم نزول الراتب يوم 24 رمضان 1443 هـ، الموافق 25 ابريل 2022م. رمضان 1443: يتم نزول الراتب يوم 24 شوال 1443 هـ، الموافق 25 مايو 2022م. شوال 1443: يتم نزول الراتب يوم 27 ذي القعدة 1443 هـ، الموافق 26 يونيو 2022م. ذي القعدة 1443: يتم نزول الراتب يوم 26 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 25 يوليو 2022م. شهر ذي الحجة 1443: يتم نزول الراتب يوم 24 محرم 1444 هـ، الموافق 25 أغسطس 2022م.

و بهذا نكون قد اجبنا على سؤال كم باقي على الراتب؟ و مواعيد صرف الرواتب للموظفين و المتقاعدين خلال عام 1443هـ.