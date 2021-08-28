طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي للطلاب 1443

- 1/2
- 2/2
طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي، جراء الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا اتخذت الحكومة السعودية الكثير من الخطوات الإيجابية لصالح المواطنين وكذلك الطلاب ليتمكنوا من استكمال دراستهم واستكمال العملية التعليمية كما كانت بدون تأثر، لأنه لا يمكن الاستغناء عن العلم بأي شكل وخاصةً في ظل تلك الظروف، لهذا السبب قد أتاحت أكثر من منصة تعليمية إلكترونية ساعدت الطلاب في إتمام خدمات متنوعة تتطلبها العملية التعليمية، مثل منصة دراستي التي تستخدم حاليًا من أجل تسجيل الحضور والغياب على المنصة للطلاب والطالبات، ونحن نعرفكم على طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي لجميع الطلاب.منصة مدرستي التعليمية
منصة مدرستي التعليمية من أكثر المنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة والتي أنتجتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات للطلاب، حتى يتمكنوا من استكمال عملية الدراسة من خلالها من حيث تسجيل الحضور والغياب، وكذلك تساعدهم في الكثير من الأشياء الأخرى مثل التعرف على جداول الاختبارات وجدول الحصص الدراسية أو التعرف على نتائج الاختبارات، وهي ضمن مجموعة منصات تعليمية إلكترونية أخرى محددة بمجموعة معينة من الخدمات التي تهدف لخدمة الطلاب والتسهيل عليهم أثناء الدراسة.
كيفية إثبات الحضور في مدرستي
بعد التعرف على ماهية منصة مدرستي، يمكن أن يقوم الطالب أو الطالبة بإثبات الحضور والغياب على منصة مدرستي بشكل شبه يومي باتباع مجموعة من الخطوات هي:
- على الطالب أن يقوم بالتسجيل في منصة مدرستي أولًا .
- بعد فتح الحساب الشخصي في منصة مدرستي قم باختيار تبويب جدولك من القائمة الرئيسية.
- وبعد ذلك تحديد الدرس المراد حضوره عند موعده والضغط على رابط التسجيل حتى يتم تسجيل حضورك في المنصة والدرس بنجاح.
- ومن ثم قم باختيار انضمام الحضور للحصص من المنصة لكي يتم بعدها البدء في تسجيل الحضور في سجلات الحضور والغياب الخاصة بالطلاب الموجودة بمنصة مدرستي.
- وبعد كل تلك الخطوات يتم تسجيلك بنجاح في الدرس وتسجيل حضورك في المنصة والحصول على الدرجات المحددة على حضور الحصص الدراسية.
الوسوم
طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي، جراء الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا اتخذت الحكومة السعودية الكثير من الخطوات الإيجابية لصالح المواطنين وكذلك الطلاب ليتمكنوا من استكمال دراستهم واستكمال العملية التعليمية كما كانت بدون تأثر، لأنه لا يمكن الاستغناء عن العلم بأي شكل وخاصةً في ظل تلك الظروف، لهذا السبب قد أتاحت أكثر من منصة تعليمية إلكترونية ساعدت الطلاب في إتمام خدمات متنوعة تتطلبها العملية التعليمية، مثل منصة دراستي التي تستخدم حاليًا من أجل تسجيل الحضور والغياب على المنصة للطلاب والطالبات، ونحن نعرفكم على طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي لجميع الطلاب.منصة مدرستي التعليمية
منصة مدرستي التعليمية من أكثر المنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة والتي أنتجتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات للطلاب، حتى يتمكنوا من استكمال عملية الدراسة من خلالها من حيث تسجيل الحضور والغياب، وكذلك تساعدهم في الكثير من الأشياء الأخرى مثل التعرف على جداول الاختبارات وجدول الحصص الدراسية أو التعرف على نتائج الاختبارات، وهي ضمن مجموعة منصات تعليمية إلكترونية أخرى محددة بمجموعة معينة من الخدمات التي تهدف لخدمة الطلاب والتسهيل عليهم أثناء الدراسة.
كيفية إثبات الحضور في مدرستي
بعد التعرف على ماهية منصة مدرستي، يمكن أن يقوم الطالب أو الطالبة بإثبات الحضور والغياب على منصة مدرستي بشكل شبه يومي باتباع مجموعة من الخطوات هي:
- على الطالب أن يقوم بالتسجيل في منصة مدرستي أولًا .
- بعد فتح الحساب الشخصي في منصة مدرستي قم باختيار تبويب جدولك من القائمة الرئيسية.
- وبعد ذلك تحديد الدرس المراد حضوره عند موعده والضغط على رابط التسجيل حتى يتم تسجيل حضورك في المنصة والدرس بنجاح.
- ومن ثم قم باختيار انضمام الحضور للحصص من المنصة لكي يتم بعدها البدء في تسجيل الحضور في سجلات الحضور والغياب الخاصة بالطلاب الموجودة بمنصة مدرستي.
- وبعد كل تلك الخطوات يتم تسجيلك بنجاح في الدرس وتسجيل حضورك في المنصة والحصول على الدرجات المحددة على حضور الحصص الدراسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي للطلاب 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.