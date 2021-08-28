ماكرون فى قمة بغداد: نحن هنا من أجل العراق وأمنه واستقراره

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب العراق فى مكافحة الإرهاب، قائلاً: "ملتزمون بتقديم الدعم للعراق وقواته المسلحة، ومصممون على المضى قدمًا فى محاربة الإرهاب".





وفى كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة فى العراق، اليوم السبت، أشار ماكرون إلى أهمية المؤتمر الذى يكتسب طابعًا خاصًا من أجل بناء الشراكات، مضيفًا: "نحن هنا من أجل العراق وأمنه واستقراره". وأوضح الرئيس الفرنسى أن العراق عانى الكثير من ويلات الحروب، مشددًا على أن نجاح الانتخابات المقبلة فى العراق فى مصلحة الجميع. وتابع: "واجبنا أن نفتح الأبواب أمام مستقبل الشباب في المنطقة"، و"نقف إلى جانب العراق والشعب العراقى"، محذرًا من أن "الإرهاب ما زال موجودا فى العراق وسوريا وباقون لمكافحته".

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