اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر بحر إيجه وإنقاذ طاقمها

جدة - نرمين السيد - أعلن خفر السواحل اليونانى، اليوم السبت، غرق سفينة شحن ترفع علم توجو، بعدما اصطدمت بجزر يونانية فى بحر إيجه فى وقت سابق من اليوم، مؤكدًا إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، وأوضح بيان لخفر السواحل اليونانى أن سفينة الشحن "سى بيرد"، التى أبحرت من أوكرانيا وكانت متجهة إلى تونس، أرسلت إشارة استغاثة بعدما اصطدمت بجزر صخرية فى جنوب غرب بحر إيجه. وقال مسؤول فى خفر السواحل اليونانى، إن السفن المجاورة أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 سوريا، دون معرفة سبب الحادث. كما أشار خفر السواحل إلى أن ثلاث سفن لمكافحة التلوث، انطلقت إلى مكان الحادث للتحقق مما إذا كان هناك أى تسرب من سفينة الشحن.

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