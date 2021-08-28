الجيش الأميركي يضيف 3 قواعد جديدة لاستضافة اللاجئين الأفغان

بسبب الأعداد المتزايدة من الأفغان الفارين من بلادهم، عبر مطار كابل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إضافة 3 قواعد عسكرية إلى القواعد المشاركة في عملية توطين هؤلاء في الولايات المتحدة.

وستنضم القواعد الثلاث إلى أربع بدأت بالفعل في استقبال لاجئين هربوا من أفغانستان، مع سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد قبل نحو أسبوعين.

والقواعد الثلاث هي: قاعدتا مشاة البحرية كوانتيكو وفورت بيكيت في ولاية فرجينيا، وقاعدة هولومان الجوية في ولاية نيو مكسيكو.

وهناك 4 قواعد بدأت بالفعل في استقبال الأفغان هي: فورت لي في ولاية فيرجينيا، وفورت ماكوي في ولاية ويسكونسن، وفورت بليس في ولاية تكساس ، وفورت ديكس في ولاية نيوجيرسي.

وتقول الولايات المتحدة إنها ستوطن نحو 70 ألف أفغاني على أراضيها، مما عملوا لديها أو لدى الحكومة السابقة في أفغانستان أو تعرضت حياتهم للخطر هناك.

وكانت رحلة اللاجئين الأفغان طويلة، فبعد المعاناة المرعبة في مطار كابل، كان عليهم التوجه إلى نقاط عبور في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا قبل أن يستقروا في الولايات المتحدة.

والاستقرار في الولايات المتحدة لن يعني أن بوسعهم الحركة كيفما كان، إذ سيعيشون لفترة من الزمن في قواعد الجيش الأميركي، ريثما تنتهي إجراءات الفحص الأمني وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن وكالة الأمن الداخلي ستقود جهود الإشراف على جهود الحكومة الفيدرالية لإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك التأكد من "فحص جميع الأفغان وفحصهم (أمنيا) قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة".

وستساعد وكالة الأمن الداخلي إلى جانب وكالات الصحة والخدمات الإنسانية الجيش في تنسيق عملية الإيواء.