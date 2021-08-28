اليابان تحقق فى وفاة شخصين تلقوا لقاح «موديرنا»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت وزارة الصحة اليابانية فى بيان لها اليوم السبت، إنه على الرغم من أن العلاقة بين حالتى الوفاة والتطعيم غير واضحة، ستجرى الوزارة تحقيقات مع خبراء من الخارج، وستواصل تقييم سلامة اللقاح.

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