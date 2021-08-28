وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بايدن فى بيان إن "هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة فى جمهورية الصين الشعبية، لكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون فى الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمى من الوصول إليها".
وأضاف: "حتى يومنا هذا، تواصل جمهورية الصين الشعبية رفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع".
واستبعدت وكالات الاستخبارات الأمريكية فرضية أن يكون فيروس كورونا قد تم تطويره كسلاح، إذ رأت معظم هذه الوكالات أنه لم يكن معدلاً وراثيًا.
ووفقًا لتقرير سرى لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، فلا تعتقد الولايات المتحدة بأنه كان لدى المسؤولين الصينيين معرفة مسبقة عن الفيروس الذى شل العالم، وتسبب فى وفاة نحو 4.5 ملايين شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستخبارات الأمريكية منقسمة.. وبايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات حول كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.