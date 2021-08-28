الخطوات والأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة العائلية إلي اقامة داخل المملكة لم تعد تحويل الزيارة إلي اقامة أمر صعبا، كما في السابق، فأتاحت المملكة إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة العائلية إلي اقامة للوافدين، ولكن وفق شروط وضوابط معينة، واجراءات يجب اتباعها، وذلك قبل انتهاء تأشيرة الزيارة، وأوضحت مديرية الجوازات بالمملكة، وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الكثيرة التي تقدمها المملكة للوافدين المقيمين بها، فيبحث المقيمين بالمملكة عن طريق تحويل الزيارة العائلية إلي اقامة، والأوراق اللازمة من اجل الإقامة بشكل قانوني داخل المملكة، حتي لا يقعوا تحت العقوبات المشددة، وقد وافقت سلطات المملكة علي تحويل الزيارة إلي اقامة لأهل المقيمين، ويمكن الاطلاع علي هذا المقال أيضا للاستفادة، إمكانية وخطوات تحويل الزيارة العائلية إلي اقامة داخل السعودية وكذلك الأوراق المطلوبة.

الخطوات والأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة العائلية إلي اقامة داخل المملكة

أوضحت الجوازات السعودية الإجراءات المطلوب عملها، من اجل إتمام تعديل تأشيرة الزيارة، إلي اقامة في المملكة وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني. ثم إدخال البريد الاكتروني الخاص بالمقيم، وكلمة المرور،ورمز التحقق. الدخول إلي صفحة البيانات الشخصية. ثم الضغط علي تعديل الطلب. كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، الاسم، صورة، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية. الضغط علي تعديل البيانات.

صورة طبق الأصل من التأشيرة. ثم صورة من المؤهل الجامعي. إذا كانت شركة تقديم صورة من السجل التجاري. خطاب شخصي موجه لوزير الداخلية. تقديم صورة من الإقامة الخاصة بالزوج أو المقيم. ثم تقديم صورة من جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامةخطاب تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة

سعادة السمو الملكي وزير الداخلية

تحية طيبة وبعد،

مقدمه إليكم ……… جنسية ……. احمل اقامة رقم …… واعمل في شركة ……. بوظيفة …….. و اتقاضي راتبا قدره …. ريال، ولدي مؤهل جامعي ….. قمت باستخراج تأشيرة زيارة رقم ….. لزوجتي …….. ودخلت البلاد يوم ….. تاريخ ….وهي تحمل رقم الحدود ….. ولذا أرجو من سيادتكم الموافقة علي تحويل زيارة زوجتي إلي اقامة بجانبي في المملكة.

ولسموكم جزيل الشكر والتقدير

تأشيرة زيارة 300 ريال، من أسبوعين إلي 3 شهور. 3000 ريال لمدة 6 شهور. ثم 5000 ريال لمدة سنة كاملة. 8000 ريال تأشيرة لمدة عامين.

رسوم الزيارة العائلية للمملكة