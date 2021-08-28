ماكرون: فرنسا تقف بكل قوتها إلى جانب العراق لمواجهة الإرهاب

وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال ماكرون خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى فى العاصمة بغداد، إن "الزيارات المتبادلة بين العراق وفرنسا تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية".
كما جدد ماكرون التأكيد على "التزام فرنسا فى دعم العراق"، قائلاً إن "فرنسا تشجع الحكومة العراقية على دعم النازحين"، وأن "فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة".
وأشار الرئيس الفرنسى إلى أن "مؤتمر قمة بغداد هو الشرط الأساس لاستقرار المنطقة ونجاح حقيقى للعراق"، وأنه "مهم لتحقيق الاستقرار فى المنطقة"، خصوصًا وأن العراقيين استطاعوا هزيمة داعش على الأرض.
وشدد ماكرون على أهمية التعاون الاقتصادى مع العراق، خاصة فى الطاقة والبنى التحتية، لافتًا إلى أن بلاده اسثمرت بشكل كبير فى العراق لمساعدة النازحين بالعودة إلى منازلهم.
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