سوق أبوظبي للأوراق المالية تخفض عمولات التداول 50 بالمئة

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، السبت، أنها ستخفض عمولات التداول 50 بالمئة وأنها ستمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر.
وأضافت إدارة السوق في بيان أن رسوم التداول ستخفض إلى 0.025 بالمئة من 0.05 بالمئة اعتبارا من مطلع سبتمبر.
وذكرت البورصة أن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي للسوق.
ومنذ مطلع العام الحالي، تسجل سوق أبوظبي أداء قياسيا مرتفعاً جعلها الأفضل أداء في أسواق الشرق الأوسط، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تريليون درهم إماراتي.
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