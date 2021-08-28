استشهاد طفل فى غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال مصدر طبى إن الطفل عمر حسن أبو النيل، 13 عاما، استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها السبت الماضى على مقربة من الشريط الحدودى شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد شهداء المسيرة التى قمعتها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى شرق غزة إلى اثنين، بعدما استشهد الشاب أسامة خالد دعيج، 32 عاما، من مخيم جباليا، متأثرًا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الحدودى.

وبحسب الوكالة، كان 41 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال، أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية التى قمعت تظاهرة سلمية خرجت فى ذكرى إحراق المسجد الأقصى.