الجيش الأمريكى يستهدف مسؤولا عن التخطيط فى داعش بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة وقعت فى إقليم ننكرهار شرقى كابل لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطا بهجوم المطار.

وقال الجيش الأمريكى فى البيان "تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف. لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

وذكر مسؤول أمريكى طلب عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت عضوا فى "داعش" يخطط لشن هجمات.

وأضاف أن طائرة مسيرة من نوع "ريبر" انطلقت من الشرق الأوسط وضربت المسلح وهو داخل سيارة مع عضو آخر من التنظيم، مضيفا أن الاثنين قتلا على الأرجح.

وأعلن تنظيم "داعش ولاية خراسان" مسؤوليته عن هجوم الخميس الذى أودى بحياة العشرات من العسكريين الأمريكيين والمدنيين الأفغان الذين كانوا يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابل.