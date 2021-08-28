عروض الراجحي على السيارات 2021 وأفضل الطرق المختلفة لتقسيطها ومميزاتها

عروض الراجحي على السيارات 2021 وأفضل الطرق لتقسيطها من بنك الراجحي. حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية وتمتد فروعه خارج المملكة. حيث إن بنك الراجحي يمتلك العديد من الفروع خارج المملكة في كثير من الدول. وأهم ما يميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك هو إنه يقوم دائما بتقديم العديد من أشكال التمويل المختلفة. كما يقوم بتقديم العديد من القروض بأنواعها العديدة، ويكون سدادها بطريقة سهلة وبسيطة على العميل. ومن أهم الخدمات التى يقوم بتقديمها بنك الراجحي لعملائه هو تقديم العروض على السيارات المختلفة ومن بينها سيارات هيونداي 2021. واليوم سوف نقوم في هذا المقال بعرض هذه العروض وكيفية القيام بتقسيط السيارة من قبل بنك الراجحي، تعرف أيضا على قروض السيارات بدون مقدم الراجحي وأهم الشروط والمستندات المطلوبة

عروض الراجحي على السيارات 2021

حيث يقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات والعروض المختلفة وأهم هذه العروض هي العروض على السيارات والخصومات المختلفة، فيتمكن كل من كان عميل في بنك الراجحي باختيار ما بين أنواع العروض المختلفة المتاحة من قبل البنك سواء كان يريد التقسيط أو يرغب بالإيجار التمليكي للسيارة على حسب ما يتناسب مع إمكانيات العميل الخاصة وحسب الماركة التي يريد، كما أن هذه العروض متاحة أيضا لعملاء تحويل الراتب، كما يتيح البنك إمكانية الاشتراك في هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

ومن أهم العروض المقدمة من البنك على امتلاك هناك سيارة هيونداي 2021، ويوجد أيضا سيارات مرسيدس بنز، وعروض أيضا على سيارات كيا، وفي حالة الرغبة في التقسيط للسيارة فتتمكن من الحصول على المميزات على قروض تمويل السيارات ومن أهمها هو إمكانية الحصول على السيارة دون الحاجة إلى سداد رسوم إدارية، ودون الحاجة أيضا إلى سداد دفعة أولى للقرض، كما إنها تمكنك من الحصول على أقساط منخفضة القيمة.

بالنسبة لعملاء البنك الذين يقومون بتحويل الراتب إلى المصرف فيتمكنوا من الحصول على السيارة مع فرصة سداد الأقساط على 60 شهر.

كما يوفر لهم ميزة أن القسط الأخير يبلغ نسبته 35٪ فقط.

قيمة التمويل تبلغ 75 ألف ريال سعودي في حالة السيارات الهيونداي، وبالنسبة للمرسيدس بنز تبلغ القيمة 395565 ريال سعودي، أما بالنسبة للسيارة كيا تبلغ القيمة 78 ألف ريال سعودي، يتم تقسيمها على فترة التقسيط.

تصل مدة التقسيط إلى خمس سنوات.

تقسيط السيارة عن طريق تحويل الراتب

وتكون قيمة الأقساط الشهرية 1110 ريال سعودي بالنسبة للسيارات من النوع الهيونداي، أما سيارة مرسيدس بنز بقيمة 2447 ريال سعودي.

وفي هذه الحالة يقوم العميل بسداد أول دفعة من القسط والتي تبلغ نسبتها على أقل تقدير حوالي 10٪.

كما يمكنه المصرف من الاستمتاع بالقسط التمويلي دون الحاجة لدفع أي رسوم إدارية.

قيمة الأقساط تعتبر منخفضة جدا.

تصل مدة سداد الأقساط إلي 60 شهر.

قيمة الأقساط الشهرية 1080 ريال سعودي بالنسبة للهيونداي، أما المرسيدس 5252 ريال سعودي.

وفي هذه الحالة تكون نسبة الدفعة الأخيرة من الأقساط 30٪.

تقسيط السيارة دون تحويل الراتبطريقة التقديم للحصول على عروض الراجحي للسيارات

كما يتمكن العميل الذي لديه الرغبة في الحصول على أي من العروض التي يقدمها مصرف الراجحي على السيارات من التقديم بسهولة. حيث يتمكن من التقديم عن طزيق الذهابإلي فرع البنك أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك وكذلك عن طريق تطبيق الراجحي موبايل. فقط كل ما عليك القيام به هو الدخول علي الموقع ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. وبعد ذلك الضغط على إرسال ليتم إرسال طلبك.