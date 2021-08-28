"غادروا فورا".. السفارة الأميركية تأمر رعاياها بمطار كابل

أصدرت السفارة الأميركية لدى أفغانستان تعليمات صارمة لرعاياها المتواجدين قرب مطار كابل، بـ"المغادرة على الفور" بسبب تهديدات أمنية.
وقالت السفارة في بيان إنه "ينبغي للمتواجدين عن بوابة أبي والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية (وهي بوابات المطار) أو عند بوابات وزارة الداخلية المغادرة على الفور".
كما نصحت السفارة رعاياها بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة الأفغانية.
ولم تكشف السلطات الأميركية طبيعة التهديدات الأمنية، لكن واشنطن توقعت وقوع هجمات أخرى على غرار ما حدث خارج مطار كابل، الخميس.
وأدى هجومان تبناهما تنظيم "داعش" في مطار كابل، إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 جنديا أميركيا.
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