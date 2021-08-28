البرلمان العربى يعزى باكستان فى ضحايا حادث حريق مصنع الكيماويات

جدة - نرمين السيد - أعرب البرلمان العربى عن خالص التعازى والمواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا وبرلمانا، فى ضحايا حادث الحريق الذى نشب فى مصنع للكيماويات بمدينة كراتشى، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين.





وأكد البرلمان العربى تضامنه الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية فى هذه الكارثة المروعة، متقدما ببالغ التعازى لذوى الضحايا، ومعربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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