أنشطة صيفية متعددة بأسقفية شباب أمريكا وكندا 

جدة - نرمين السيد - وعقدت الأسقفية 3 مؤتمرات لشباب ثانوى والجامعة عن أنواع ومخاطر الإدمان، وكيفية تجنبها، و4 أيام روحية ورياضية وترفيهية للشباب الخريجين، بهدف التعارف وتبادل الخبرات، و4 لقاءات توعوية لأسر الشباب عن كيفية التعامل معهم فى مختلف المراحل العمرية، مع التركيز على التحديات الروحية والعقائدية والثقافية المعاصرة، التى قد تواجه شبابنا فى المجتمع أو دور التعليم بالمدارس أو الجامعات، بالإضافة إلى لقاء خاص لخدام الشباب وآخر لشباب ثانوى والجامعة من كنائس ڤيرجينيا، ولقاءات خاصة بخدمة الكشافة.

وبدأت "A.C.Y.B" جميع الخدمات والأنشطة بالقداس الإلهى بكاتدرائية العذراء الملكة، وبيت الأمير تادرس بمقر الأسقفية فى جنوبى نيوجيرسى، وتخللتها الألحان والترانيم ومجموعات العمل وبعض الأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات الهادفة.

وتم إعداد بيت العذراء الملكة بجوار الكنيسة ليستوعب 46 زائرا شتاء وصيفا، واستقبل 3 أفواج مع بداية صوم السيدة العذراء، كما تم إعداد بيت الأمير تادرس، لاستقبال الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة المصاحبة المؤتمرات والأيام الروحية.