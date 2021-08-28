الزمالك يتعادل في مباراة الاحتفال.. وفوز أهلاوي "بلا معنى"

احتفل الزمالك بقلبه الثالث عشر في الدوري المصري بتعادله مع مضيفه البنك الأهلي 1-1، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.
سجل للزمالك البديل أيمن حفني (72)، وعادل للبنك الأهلي كريم بامبو (84).
وأهدر أحمد علي ركلة جزاء للبنك الأهلي (90)، أعادها حكم المباراة لتحرك الحارس محمد أبو جبل قبل التسديد، سددها اللاعب ذاته وتصدى لها الحارس (90+3).
وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.
وعقب المباراة استلم لاعبو الزمالك وجهازهم الفني درع الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.
وفي المرحلة ذاتها، اقتنص الأهلي فوزا صعبا في الوقت القاتل من ضيفه أسوان بنتيجة 2-1.
وتقدم أسوان عن طريق أشرف مجدي (51)، وعادل للأهلي محمد شريف (69) من ركلة جزاء، احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري برصيد 21 هدف، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني (90+6).
ورفع الأهلي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد أسوان الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 27 نقطة في ذيل الترتيب.
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