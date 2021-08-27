البيت الأبيض: لا اعتراف وشيك بنظام طالبان

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى مؤتمر صحفى: "أريد أن أكون واضحة جدا: ليس هناك أى استعجال لأى اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تباحثنا معهم". ويأتى تصريح واشنطن بعد ساعات قليلة من الهجوم المزدوج الذى ضرب مطار كابل، وخلف أكثر من 170 قتيلا. وقتل فى الانفجارين، اللذين تنبناهما تنظيم داعش الإرهابى، 13 جنديا أمريكيا، فى أسوأ هجوم تتعرض له القوات الغربية فى أفغانستان منذ 2011. وتواصل الولايات المتحدة عمليات الإجلاء، فى وقت قال فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن إن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل حتى 31 أغسطس، حين سينسحب آخر جندى أميركى من أفغانستان.

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