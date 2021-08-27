موسكو: هجوم مطار كابول هدفه تعقيد الوضع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعرب عن تعازيها لذوى ضحايا الهجوم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت: "يمثل الهجوم الذى تم تنفيذه بالتوازى مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع غير السهل أصلا فى هذا البلد".

وتابعت: "ندعو إلى التطبيع الأسرع للوضع المتوتر حول مطار كابل ونأمل فى إعادة السلام والأمن إلى أفغانستان".

ومساء الخميس تعرض محيط مطار كابول لتفجير انتحارى أسفر عن مقتل من 170 إلى 200 شخص بينهم 13 أمريكيا و3 بريطانيين.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى الذى يعتبر عدوا لدودا لحركة "طالبان" المسيطرة على معظم أراضى البلاد، مسؤوليته عن الهجوم.