أخبار اليمن : تسجيل261 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل261 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 261 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح وكيلو 16.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن من بين الخروقات ثلاث غارات للطيران التجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا، وسبعة خروقات بقصف مدفعي ل31 قذيفة و237 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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