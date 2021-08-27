يعرف العقد على أنه شريعة المتعاقدين، لكونه ميثاق بين طرفين يلزمهم بكل الاتفاقات التي وردت فيه، وعلى الرغم من ذلك نجد أحيانا من يقوم بالإخلال بتنفيذ ما جاء في العقد، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تدخل قضائي بضرورة إيقاف الخدمات، والتي تعرف على أنها قرار إما يكون إداري أو قضائي والمسئول عن إصداره هي المحكمة ذات الاختصاص الى السلطات التنفيذية التي تلزم المُدَّعَى عليه حتى يقوم بالإيفاء بما عليه والقيام بإعادة حقوق الغير، وبالنظر إلى تعريف إيقاف الخدمات فإنه يعني ألا يتمكن الشخص الذي عليه حقوق لشخص آخر أو لجهة ما من القيام بإجراء أية عملية حكومية في أية جهة أو مؤسسة، ولهذا نتعرف اليوم على ما هي الأسباب التي تؤدي الى إيقاف الخدمات عن أي شخص و ما هي أنواعها و الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل رفع الإيقاف من خلال السطور التالية في مقالنا التالي.

أسباب إيقاف الخدمات و ما هي أنواعها و خطوات رفع الإيقاف

قبل أن نتعرف على أنواع قرار إيقاف الخدمات، يجب أولا أن نتعرف على الأقسام التي ينقسم اليها قرار ايقاف الخدمات ، و هي تنقسم إلى قسمين، وهما: إداري و قضائي نتعرف عليهما بمزيد من التفصيل.

أولا : الجانب الإداري: ويعرف هذا الجانب على أنه قرار يتم تطبيقه من قبل السلطات التنفيذية؛ يتم فيها إيقاف الخدمات عن بعض الأشخاص المستفيدين.

ثانيا : الجانب القضائي: وهنا لا يحدث إيقاف فقط و لكن يتم إلزام المُدَّعَى عليه بالقدوم إلى المحكمة، حيث يتم إجباره على أن يؤدي ما عليه من حقوق ومطالب الى الآخرين.

والآن هيا بنا نتعرف على ما هية أسباب ايقاف الخدمات .؟

يجب الإشارة إلى أن أسباب إيقاف الخدمات كثيرة و متعددة، وهي تختلف باختلاف طبيعة الجهة التي قامت بالشكوى على الشخص، وأيضا على طبيعة الادَّعاء، ويمكن أن نحدد أهم الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات، بهذه الأسباب:

حتى يتم إلزام المدعى عليه سواء كان شخص أم جهة بتنفيذ أمر قضائي .

إجبار الشخص الموقوف خدماته على أن يقوم بالحضور إلى المحكمة.

بهدف تحقيق العدالة و العمل على رد الحقوق إلى أصحابها.

حتى يتم الإسراع في إصدار حكم قضائي معين.

في حالة عدم سداد مستحقات مالية سواء كانت خاصة بأشخاص أو جهات حكومية

أحيانا نجد بعض الوزارات تلجأ إلى القيام بإجراء وقف الخدمات عن بعض موظفيها غير النشطين وذلك بصورة مؤقتة، و خاصة هؤلاء الذين يرفضون تلقي الدورات التدريبية التطويرية، أو الذين يحصلون على تقييمات غير مرضية إطلاقا .

ما هي الشروط اللازمة حتى يتم تطبيق إيقاف الخدمات ؟

و حتى لا يتم إيقاف الخدمات بصورة عشوائية ، فقد وزارة العدل بوضع عدة شروط يجب تطبيقها أولا قبل اتخاذ هذا القرار، ومن أهم تلك الشروط:

لا يتم إصدار قرار الإيقاف إلا بقرار قضائي عبر مستند نظامي.

يتم أولا استنفاذ كافة الطرق المتبعة في التبليغ والإعلام بالقرار قبل أن يتم تنفيذه.

يشترط أن ألا تزيد فترة تنفيذ الإيقاف على 180 يوم فقط.

هيا بنا لنتعرف على كيفية إلغاء قرار إيقاف الخدمات

ينبغي العلم أن قرار إيقاف الخدمات، قد تم إصداره في ظل ظروف محددة، عندما تنتهي تلك الظروف يكون بالتالي القرار باطل، ولهذا فإنه يمكن إلغاء أو رفع قرار إيقاف الخدمات بعدة أشكال و صور، نذكر منها الآتي:

في حالة قيام الشخص بتنفيذ القرار الذي صدر ضده.

إذا تم الصلح والتسوية مع الشخص طالب التنفيذ.

في حالة حضور الشخص المطلوب الى المحكمة.

عند ثبوت إعسار الشخص المنفذَ ضده القرار.

كيف يتم رفع وقف الخدمات إلكترونيا ؟

كما هي عادتها وزارة العدل السعودية في تسهيل الإجراءات على المواطن و المقيم، فقد عملت الوزارة على إتاحة أن يقوم المواطن بتقديم طلب من أجل رفع قرار إيقاف الخدمات إلكترونيا ، عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة و هي:

تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.

الضغط على ـأيقونة الخدمات الإلكترونية .

اختيار أيقونة ” طلباتي “.

الضغط على أيقونة إجراءات الطلب.

ثم اختيار أيقونة رفع وقف الخدمات.

و الآن يتم إدخال جميع بيانات التحقق من السداد.

و أخيرا اضغط على إرسال الطلب.

يجدر الإشارة إلى أن عملية إلغاء قرار إيقاف الخدمات إلكترونيا، تستغرق مدة تصل إلى 24 ساعة.

كيف يتم رفع قرار إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ ؟

تحدثنا من قبل عن طريقة إلغاء قرار إيقاف الخدمات بشكل إلكتروني، هبر تقديم طلب من بوابة ناجز ويمكن أيضا اتباع الطرق التقليدية في عملية إلغاء القرار ومنها تلك الخطوات :

يتم تقديم المستندات التي تثبت قيام الشخص بسداد ما عليه من الديون إلى المحكمة.

القيام بتعبئة طلب وقف الخدمة

أن يتم انتظار المحكمة من أجل البت في القرار.

و للعلم فإن إلغاء قرار وقف الخدمات باستخدام الطرق السابقة تستغرق مدة تصل إلى 72 ساعة.