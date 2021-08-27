البيت الأبيض: الأيام القليلة القادمة ستكون الأكثر خطورة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، إن الأيام القليلة القادمة ستكون الأكثر خطورة فى أفغانستان، مشيرا إلى أن مستشارو الأمن القومى حذروا بايدن من احتمال وقوع هجوم إرهابى آخر فى كابول.





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