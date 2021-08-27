نجيب ميقاتى: لن أعتذر عن تشكيل الحكومة فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الحكومة اللبنانى المكلف نجيب ميقاتى، إن هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل الحكومة فى لبنان، مؤكداً أنه لا يفكر فى التنحى حتى الآن ولن يعتذر عن تشكيل الحكومة فى لبنان.





وقال ميقاتى فى حديث لـقناتى "العربية" و"الحدث" هناك بعض العقبات و"نأمل فى تجاوزها" محذراً من أن الوضع فى لبنان لا يزال خطيرا للغاية، وقال: "فى كل اجتماع نبدأ وكأننا فى المربع الأول لكننى لا أقول كل شيء على الإعلام كى لا أنشر الإحباط".

وردا على سؤال بشأن السفن الإيرانية التى تحمل الوقود للبنان، قال ميقاتى إن "أى موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده". وقال: "لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية "أعطونا شمعة" فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً ولبنان سيظل فى الحاضنة العربية".

وتابع: "لدى بعض الأسئلة عن الحكومة لم أتلقَّ أجوبتها بعد وآمل أن تكون زيارتى المقبلة لبعبدا حاسمة"، مشيرا إلى أن "مدة التكليف "تضيق" ولا أسمح لنفسى بإمساك التكليف فى جيبى وعلى الجميع أن يفهم أننا فى كل يوم تأخير نمدد أمد الأزمة".

ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار المرفأ، تحول الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولى أن تنفذ إصلاحات جذرية فى مقابل تقديم الدعم المالى لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.