كندا تسجل عجزا فى الميزانية قدره 12.7 مليار دولار فى يونيو الماضى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة المالية أن الانخفاض فى العجز جاء مع انخفاض الإنفاق مقارنة بالعام الماضى عندما أنفقت أوتاوا المليارات على مساعدات الطوارئ بسبب الوباء وتحسن الإيرادات.
وقالت وزارة المالية: "كما هو متوقع، تظهر النتائج المالية للحكومة 2021-2022 تحسنا ملحوظا مقارنة بذروة أزمة كوفيد-19". "ومع ذلك، فإنها لا تزال تعكس الظروف الاقتصادية الصعبة".
وبلغ إجمالى إنفاق البرنامج، باستثناء صافى الخسائر الاكتوارية، 39.1 مليار دولار فى يونيو، بانخفاض عن 51.3 مليار دولار فى العام السابق.
وزادت الإيرادات إلى 29.6 مليار دولار فى الشهر، مقابل 19.9 مليار دولار فى يونيو من العام الماضى. زادت رسوم الدين العام إلى 1.9 مليار دولار من حوالى 1.3 مليار دولار.
وبلغ العجز الفيدرالى للفترة من أبريل إلى يونيو من السنة المالية 2021-22 إجمالى 36.5 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 120.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.
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