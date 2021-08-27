دوت الخليج :- أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية.

ونقلت "الجديد" عن غادة عون قولها: "أنا عملت شغلي وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك".

وبحسب معلومات قناة الجديد، فإن "بلاغ البحث والتحري الصادر من القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان، جاء نتيجة تغيب رياض سلامة عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات شركة مكتف وبنك SGBL".

المصدر: "الجديد"