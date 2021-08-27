“مبلغ 300 دينار تونسي”تسجيل دخول منصة امان سوشيال لجميع حاملي البطاقة البيضاء white

منصة امان هي شركة تكنولوجيا تأمين مقرها تونس، أمان عبارة عن منصة رقمية مزايا الموظفين، وتبسيط تعقيد إدارة المزايا وتقديم تجربة عالمية المستوى، تبدأ التسجيلات على منصة amen.social.tn التي تسمح للأسر منخفضة الدخل المتأثرة بـ Covid-19 بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية الاستثنائية، الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، وفقًا لبيان صحفي الاثنين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

منصة امان منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

تتمثل المهام العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الهادفة إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة، وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع وفئاته وأجياله، ودعم الرعاية الاجتماعية بالمساهمة في قيم العمل والاعتماد على الذات في مجالات الشغل، النهوض بالفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعليم الكبار، الجالية التونسية بالخارج، الإسكان الاجتماعي.

تسجيل منصة أمان الالكترونية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أنه ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، سيتم فتح التسجيل الإلكتروني على منصة أمان لتلقي 300 منحة.

سيتم اختيار المستحقين من المواطنين، وسترسل وزارة الشؤون الاجتماعية رسائل نصية إلى كل من يستقبلهم عبر الهاتف المحمول، وهذه الخطوة تأتي من الحكومة، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا التونسي والعديد من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها.

رابط التسجيل في منصة أمان للحصول على منحة 300 دينار

أدخل الرابط الإلكتروني للمنصة الآمنة

رقم الهاتف المحمول المسجل * 1021 *

أدخل رقم هوية مقدم الطلب

اكتب جميع البيانات المطلوبة بدقة شديدة

انقر فوق مربع التسجيل وانتظر لتلقي الرسائل القصيرة

فيما يخص الفئات والأشخاص الذين من حقهم الحصول على منحة أمان التونسية منحة 300 دينار للعاطلين عن العمل فتشمل:

من لا يتعدى دخلهم 180 دينار.

الأشخاص الذين ليس لديهم اي وسائل ترفيه.

ونتابع معكم من خلال موقعنا حتى اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري لعام 2021 تفاصيل المنصة الإلكترونية امان لصرف المنح التونسية المختلفة التي تم إنشائها من قبل وزارة جمهورية تونس الشقيفة، ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني أهم التفاصيل الخاصة بالمنصة وكيفية الصرف عبر الفقرات الموضحة بالمقالة.