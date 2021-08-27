التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان تونس 2021 الشروط اللازمة وزارة الشؤون

التسجيل في منحة 300 دينار ، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس العظيمة مساعدة لأبنائها، بدء التسجيل للمواطنين المستوفين للشروط للحصول على منحة قدرها 300 دينار عبر منصة أمان، على أن يتم التسجيل من خلال المواقع الإلكترونية التي يتم الإعلان عنها من الوزارة، وكان قد بدء منذ يوم الثلاثاء الماضي، على أن يستمر لمدة أسبوعين، لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من المنحة المقدمة، وفرضت الوزارة عدد من الشروط اللازم توافرها في المواطنين للاستفادة من المنحة والتي يجب استيفائها قبل التسجيل.

التسجيل في منحة 300 دينار

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس أنه بعد أن يتم الانتهاء من التسجيل لكافة الحالات في المدة المفتوح بها التسجيل، سوف يقوم الوزير بدراسة كافة الطلبات المقدمة، للموافقة على الأشخاص المستحقة للمنحة فعليًا، علمًا بأن الوزارة تقوم دائمًا بعمل تلك المنح الخاصة بالأسر منخفضة الدخل الذين لا يملكون أي تأمين اجتماعي، أو حتى تأمين طبي ولذلك لكي يتم مساعدتهم في الحصول على مصدر دخل، نظرًا للظروف التي تمر بها العديد من الدول بعد انتشار وباء كورونا وتعطل الاعمال الخاصة بالكثير من المواطنين ووقف مصدر الدخل لهم.

الاشتراك في منصة أمان التونسية

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه من الممكن للمواطنين التسجيل في منصة أمان للحصول على المنحة المقدمة والتي قيمتها 300 دينار وذلك عن طريق :

الضغط على الرابط الإلكتروني الخاصة بمنصة أمان الإلكترونية.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالمواطن.

إدخال الهوية الوطنية للمواطنين.

ملىء البيانات المطلوبة جميعها بصورة صحيحة وكتابتها في أماكنها المناسبة.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة لصرف الدعم للمستحقين.

الضغط على زر التسجيل.

في حالة قبول الأفراد واستيفاء الشروط المطلوبة والتي من أهمها أن يكون الدخل الخاص بهم لا يزيد عن 180 دينار شهريًا، سوف يتم إرسال رسالة على هواتفهم المحمولة التي تم تسجيلها تحتوي على كلمة تم قبولك.

الأشخاص المستحقين للمنحة التونسية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الأشخاص المسموح لهم بصرف المنحة، وهم :