منصة مدرستي رابط الدخول مباشر تسجيل الدخول 1443

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر ؛ منصة مدرستي هي منصة غاية في الأهمية لكافة الطلبة والطالبات المتواجدين في المملكة العربية السعودية؛ ويدخل إليها كل طالب وطالبة لكي يتمكن من متابعة كل جديد عن المناهج الدراسية التي تدرس من خلال اللوحة الخاصة بكل طالب وذلك من خلال الأيقونة المرتبطة بالمدرسة والتي من خلالها يمكن له الاطلاع على جميع المواد الدراسية والجدول الخاص بالمنهج والواجبات التي يقدمها له المعلم؛ وفيما يلي عن طريق موقعنا سوف نقدم رابط الدخول الخاص بمنصة مدرستي بالإضافة إلي الكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بها والتي يبحث عنها كل مواطن.

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر

تقوم منصة مدرستي التعليمية الشهيرة بالاعتماد الكلي على عملية التعليم عن بعد من خلال فصول إلكترونية يمكن للطالب أن يقوم بمتابعة العملية التعليمية والاطلاع على كل جديد في المنهج الدراسي الخاص به وتقدم منصة مدرستي كل ما يهم العملية التعليمية من تطوير مستمر وتحديثه لكي تخدم الطالب في تعليمه عن بعد حتي لا يضطر إلى الذهاب إلى المدارس والجامعات في الوقت الذي تكون المملكة مضطرة فيه لذلك ولكي يواصل الطلاب مسيرتهم التعليمية ويستمروا في نجاحهم واجتهادهم ومن خلال تلك السطور التالية نقوم بتقديم كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي السُّعُودية في عدة خطوات هامة وسهله يجب أن يقوم الطالب بإتباعها حتي تتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح ؛ وتتمثل هذه الخطوات المطلوبة في السطور التالية:

الخطوة الأولي التي يجب أن يقوم بها الشخص هو الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي

الخطوة الثانية اختيار أيقونة حساب مايكروسوفت والضغط عليها.

الخطوة الثالثة الدخول وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمعلم والطالب.

الخطوة الرابعة القيام بإدخال جميع البيانات التي تتعلق بالمستخدم ومنها الرقم السري المسجل في تطبيق توكلنا.

الخطوة الأخيرة سوف يقوم الحساب بالفتح تِلْقائيًا ومن الممكن متابعة الطالب للمدرسه والدروس الخاصة به.

طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي

يوجد طريقة من خلال البيانات التي تم إدخالها يستطيع الطالب عن طريقها تسجيل واثبات حضوره علي المنصة التعليمية والتي يحتاج إليها كل طالب وطالبة بعد تسجيلهم الأساسي في المنصة؛ وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولا القيام بالدخول علي رابط مصة مدرستي التسجيل الدخول.

ثانياً الدخول إلى حساب مايكروسوفت.

ثالثاً القيام بتسجيل اسم المستخدم بالإضافة إلي كلمة المرور.

رابعاً يتم اختيار الجدول الدراسي الخاص بالطالب.

خامساً اختيار المادة والدرس المراد مراجعته.

سادساً الضغط على أيقونة حضور الطالب لإثبات حضوره لممارسة العملية التعليمية عن بعد من خلال المنصة.

والجدير بالذكر انه قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السُّعُودية بوضع عدد من القرارات الهامة التي تخص منصة مدرستي التي تقوم على تحديث البيانات التي تم إدخالها باستمرار حتي يكون الطالب مستعد دائما لمتابعة العملية التعليمية عن بعد خلال المدة الزمنية المحددة للعام الدراسي حتى لا يفوت الطالب أي إضافة جديدة قد تطرأ على المناهج الدراسية وأي معلومات مفيده ومهمه قد تضر بمستقبله التعليمي في حالة تجاهلها.