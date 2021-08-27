شروط تقديم الدفاع المدني 1443 مرفق رابط القبول والتسجيل عبر أبشر توظيف

شروط قبول الدفاع المدني 1443 جندي ، ما زلنا نتابع معكم رصد التفاصيل عن شروط الدفاع المدني للتقديم على وظائف شاغرة لديها لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها. حيث أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة للعمل للعمل في القطاعات التابعة لها بمختلف مناطق المملكة السعودية، وذلك وفقاً للفترة الزمنية المُعلنة والضوابط التي سنوضحها أدناه، بالإضافة إلى شروط تقديم الدفاع المدني 1443.

شروط قبول الدفاع المدني 1443

شروط تقديم الدفاع المدني 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية موعد تقديم الدفاع المدني لحملة الثانوية وما يُعادلها عبر بوابة ابشر توظيف لتبدأ يوم السبت الموافق 1443/01/20هـ، وما يقابله السبت 2021/08/28م. وتستمر عمليات التسجيل في الدفاع المدني 1443 ابشر حتى يوم الخميس الموافق 1443/01/25هـ، وما يقابله يوم 2021/09/02م.

وقبل أن نتعرف على شروط قبول الدفاع المدني 1443 ، أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها. وأشارت أنه يُفضل من يمتلك مؤهل أعلى كما أكدت أن من شروط قبول الدفاع المدني أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

شروط تقديم الدفاع المدني 1443رابط تسجيل الدفاع المدني 1443 ابشر

من خلال الدخول عبر ( رابط أبشر للتوظيف )، يمكنكم التقديم في الدفاع المدني 1443 لحملة الثانوية وما يعادلها، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل، وسوف نتابع معكم أهم الأخبار عن نتائج قبول الدفاع المدني وموعد إجراء الكشف الطبي والمقابلات الشخصية. وذلك من خلال تقارير متتالية عبر موقعنا.