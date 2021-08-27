مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد Galaxy S21 FE

تقوم شركة سامسونج الشهيرة لإطلاق أحدث الهواتف الذكية، وهو سيحمل اسم Galaxy S21 FE، وسيكون هذا الهاتف من سلسلة الهواتف الرائدة ” S”، وتوقع إطلاق هذا الهاتف في الأسابيع القليلة القادمة المقبلة، وتم رصد هذا الهاتف على منصة Google Play Console، وقد كشفت هذه المنصة عن أهم المواصفات لهاتف سامسونج الجديد، والذي سيأتي بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة غلى احتوائه على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وسيدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك حسب ما تم ذكره في موقع ” Newsbytesapp”.

مواصفات هاتف Galaxy S21 FE

قد ذكرت المنصة أهم المواصفات التي تميز هاتف سامسونج Galaxy S21 FE، حيث يتميز هذا الهاتف الجديد ببعض المواصفات الرائعة والتي تقوم بجذب العديد من الأشخاص، يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، والتي قياسها 6.4 بوصة، وستأتي بجودة عرض FHD+، بالإضافة إلى أن دقتها 1080×2400 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20 تدعم معدل تحديث عال، والذي يبلغ 120 هرتز في الثانية، وسيأتي الهاتف الذكي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، وذلك بالإضافة إلى مستشعر بصمات مدمج أسفل الشاشة.

يحتوي هاتف Galaxy S21 FE على كاميرا خلفية ثلاثية، والرئيسية منها ستأتي بدقة 23 ميجا بكسل، وهذا الهاتف متصل بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي، وذلك للتقريب البصري، وهي بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل، يتم تشغيل هذا الهاتف الذكي بواجهة مستخدم One UI 3.1، وهو مرتكز على نظام تشغيل أندرويد 11.

وسوف يحتوي هذا الهاتف على بطارية ذات سعة كبيرة وهي 4500 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، والتي تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 25 وات، أما الشحن السريع اللاسلكي بقوة 15 وات، وكما سيدعم الهاتف الاتصال بشبكة الجيل الخامس، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وسيدعم تقنية تحديد المواقع GPS.

أوضحت منصة Google Play Console أن سعر هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج سيكون سعره 673 دولاراً أي ما يعادل 10500 جنيه مصري، وسيتم كشف السعر الرسمي للهاتف خلال حفل الإطلاق، وهذا سيتم خلال الأسابيع القادمة في ظل منافسة قوية مع عدد من الشركات مثل فيفو وأوبو وغيرها من الشركات التي أصبحت تشارك بقوة في صناعة الهواتف الذكية خلال هذه الفترة.