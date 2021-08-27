قيس سعيد: تونس تخوض معركة من أجل التحرير الوطنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال قيس سعيد "10 سنوات والدولة التونسية يتم نهبها"، موضحا أن البلاد تعيش لحظات فاصلة بين الحق والباطل.

وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، استقبل قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، محمّد العقربى، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، وهشام الرباعى، نائب رئيس الجمعية.

وتوجّه سعيد بالشكر لكلّ الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطنى عال وانخراط صادق وسريع فى الدعوة التى سبق أن وجّهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكى والمالى، والمبادرة، فى أجل وجيز، باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تمرّ به تونس.

كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، مشدّدا على أن الحرّيات مضمونة فى تونس فى إطار القانون.