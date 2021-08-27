كيفاش الاعتراض على رفض منحة 300 دينار amen.social.tn الشؤون الاجتماعة

كيفاش الاعتراض على رفض منحة 300 دينار ، المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بجمهورية تونس، والمقرر صرف الدفعة الأولى منها، كمساعدة مالية استثنائية، في أول شهر سبتمبر 2021م، لمن تم تسجيلهم من قبل، في المنح الخاصة بالضمان الاجتماعي التونسي، فهم مدرج أسماءهم في منصة الدعم، الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية من قبل، وقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، الوزير/ محمد الطرابلسي، عن ضرورة ووجوب التسجيل في منصة أمان الإلكترونية amen social tn، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، للمتضررين من تبعيات جائحة كورونا في تونس، بشكل خاص الأجراء والعاملين ممن ليس لهم راتب ثابت من الحكومة التونسية، أو من المواطنين التونسيين الذين يقل دخلهم الشهري عن ال 300 دينار التونسي، وفي حال التقدم بطلب مساعدة منحة ال 300 دينار، وتم الرفض من قبل الوزارة، اتباع الخطوات التالي ذكرها إلكترونيًا، عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.

في نفس السياق السابق ذكره، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، بعد مراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، للمواطن التونسي، خاصة بعد الحالة الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من انتشار كوفيد-19، وظهور الموجة الرابعة من فيروس كورونا، إضافة لظهور متحور دلتا بلس، ووفق تعليمات وزارة الصحة التونسية، بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من كافة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، التي أثرت بشكل مباشر على أصحاب المهن الحرفية والأجراء، وغيرهم من العاملين بالأسواق البلدية، فمن منطلق حرص الحكومة التونسية، على مصلحة المواطن التونسي، قررت دعم المواطن ماليًا عن طريق المنح الاستثنائية، المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، وعلى رأسها منحة 300 دينار.

آخر موعد تقديم التسجيل للحصول على منحة 300 دينار تونس 2021

كما وجب التنويه، أن التسجيل في منحة 300 دينار، المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ستظل أبواب التقديم مفتوحة، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالتسجيل، وفق شروط الاستحقاق والأهلية، حتى يوم الخميس 25 من شهر سبتمبر للعام 2021م، وقد دعت الوزارة المواطنين، في حال الدخول على منصة التقديم ووجود اكتظاظ عليها، الانتظار حتى يتم حل المشكلات الفنية، التي تواجه الموقع بسبب الضغط من المواطنين عليه.

رابط الاعتراض بالخطوات على رفض منحة 300 دينار الشؤون الاجتماعية التونسية 2021م

إضافة لما سبق ذكره، فللمواطن مستحق دعم منحة 300 دينار، في حال تم رفضها من من قبل اللجنة المختصة، بدارسة الحالة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن يقوم بالاعتراض على رفض الاستحقاق، في ظرف 14 يوم فقط، من يوم إعلامه برفض طلبه، من خلال الخطوات التالي ذكرها: