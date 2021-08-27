خطوات التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443 وشروط التسجيل عبر منصة أبشر absher.sa

خطوات التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443 حيث تعتبر منصة قدوم السعودية هي المنصة الإلكتروني التي أعلنت عن انطلاقها الحكومة السعودية خلال الأيام الماضية، والمخصص ليتم تسجيل البيانات المتعلقة بفيروس كورونا والحصول على لقاح كورونا بالنسبة للقادمين والوافدين الى المملكة العربية السعودية من الدول المختلفة، وهي المنصة الالكترونية التي تسهل على الوافدين الى السعودية الكثير من الإجراءات التي تضمن سلامتهم وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة السعودية، وذلك بعدما اتاحت المملكة العربية السعودية للأشخاص الوافدين الى السعودية السفر منها واليها بشكل طبيعي، وسوف نوضح من خلال هذا المقال تفاصيل طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية الرافدين والقادمين الى المملكة العربية السعودية 1443.

منصة قدوم السعودية للقادمين إلى المملكة

تسهل الحكومة السعودية الكثير من الإجراءات التي تسهل عملية القدوم الى المملكة من قبل الوافدين والقادمين من الدول المختلفة وذلك بعد اعلان الحكومة السعودية رسميا اتاحت السفر من الدول التي حظر السفر اليها مسبقا بسبب جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تتيح للوافدين الى السعودية تسجيل بيانات القدوم الى السعودية وذلك قبل التوجه الى المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل كافة البيانات الصحية الخاصة بالمسافر من حصوله على لقاح كورونا وغيرها من البيانات الصحية، وأطلقت هذه المنصة مؤخرا لتسهيل الكثير على الوافدين من خلال تقديم البيانات الكترونيا.

خطوات التسجيل في منصة قدوم السعودية 1443

تتيح منصة قدوم الالكترونية الوافدين الى المملكة العربية السعودية إجراء التسجيل الكترونيا بسهولة في حالة القدوم الى المملكة، على ان يتم تعبئة النموذج الموحد عبر الموقع، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية.