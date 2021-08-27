رابط التحقق من صلاحية الهوية الوطنية وخطوات استخراج الهوية

رابط التحقق من صلاحية الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة، حيث أن الهوية الوطنية من أهم بطاقات اللازمة للمواطنين في المملكة، حيث لا يمكن لأي مواطن داخل المملكة أن يستفاد من أي خدمة أو يتحرك بدون هوية، فإن هناك العديد من الخدمات تطلب تقديم الهوية أو كتابة رقمها، فإن وزارة الداخلية تهتم بمساعدة المواطنين والحفاظ علي صحتهم وسلامة الوطن، لذلك تقوم العديد من الجهات الحكومية بتقديم خدمتها إلكترونيا، والآن يمكن لأي مواطن داخل المملكة الدخول للاستعلام عن صلاحية الهوية، وأيضا يمكن للمواطنين إصدار الهوية الوطنية أو تجديدها عبر ابشر أو بدون منصة أبشر، وندهو المواطنين بالمملكة لزيارة موقع ثقفني للدخول علي رابط التحقق من صلاحية الهوية.

رابط التحقق من صلاحية الهوية

فإن أكثر خدمات القطاعات الحكومية المقدمة إلكترونية تشترط وجود بطاقة هوية سارية المفعول، ولذلك جعلت كل مواطن مقيم في المملكة يستطيع الدخول علي الرابط ويتحقق من هويته، فإن من شروط التحقق من الهوية أن يكون لدي كل مواطن حساب علي منصة أبشر الإلكترونية، كما أن هذا الحساب يجب أن يكون مفعل، وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الخدمة تكون مجانية ومتاحة لجميع الفئات بالمملكة، فخطوات الدخول للاستفادة من الخدمة تكون كالتالي:

يجب علي كل مواطن أن يدخل علي رابط خدمة التحقق عن طريق منصة أبشر.

يقوم المواطن بالضغط علي اختبار خدمة التحقق من الصلاحية للهوية.

يتطلب إدخال رقم السجل المدني الخاص به.

ثم يدخل المواطن رقم الهوية الوطنية التي يملكها.

خطوات استخراج بطاقة الهوية الوطنية

هناك العديد من المتطلبات اللازمة لاستخراج الهوية الوطنية ذكرتها وزارة الداخلية، كما أكدت وزارة الداخلية علي ضرورة توافر تلك المتطلبات ليتمكن المواطنين من استخراجها، فالخدمة متاحة بالمجان لجميع المواطنين بالمملكة، فإن خطوات استخرجها تكون ميسرة كالتالي: