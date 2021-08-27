أخبار اليمن : تشييع جثمان المناضل الدكتور عبدالوهاب محمود

تشييع جثمان المناضل الدكتور عبدالوهاب محمودالى مقبرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر شُيع بصنعاء اليوم جثمان فقيد الوطن نائب رئيس مجلس النواب المناضل الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.واشاد المشيعون بمناقب الفقيد وإسهاماته ونضاله الوطني على امتداد الساحة اليمنية والقومية، مشيرين إلى ثبات مواقف الفقيد، كهامة وطنية لا تساوم على المصالح الوطنية ولا حقوق الشعب.

واعتبر المشيعون رحيل عبدالوهاب محمود خسارة وطنية وقومية لشخصية قيادية، حظيت باحترام وتقدير الجميع، لمكانته الاجتماعية ودوره السياسي البارز خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل السياسي والبرلماني.

وقد تقدم مراسم التشييع أعضاء المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وسلطان أحمد السامعي ومحمد صالح النعيمي وجابر الوهباني ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول زابيه ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وسكرتير المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، وأعضاء من مجالس الوزراء والنواب الشورى.

و شارك في التشييع عدد من محافظي المحافظات ورؤساء وأمناء عموم وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وأقارب وأصدقاء الفقيد ومحبيه وأكاديميين وجمع من المواطنين.

وكان رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي قدّم واجب العزاء، لأسر الفقيد الدكتور عبدالوهاب محمود خلال حضوره مراسم العزاء عقب التشييع.

