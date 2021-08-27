رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021 طريقة التسجيل في منحة 300 دينار

يبحث العديد من المواطنين على رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021 بعد أن قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالاعلان عنها في يوم الاثنين الماضي، وبدأ التسجيل في منحة 300 دينار في يوم الثلاثاء الماضي لكل الأسر الفقيرة التي تحتاج تلك المنحة،وتهدف هذه المنحة إلى مساعدة المواطنين في أن يعيشوا حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم من ملبس ومسكن ومن طعام، وفي هذا المقال سنتعرف على كافة تفاصيل منحة 300 دينار في تونس.

التسجيل في منحة 300 دينار 2021

نشرت صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم بدء التسجيل في منحة 300 دينار لجميع المواطنين المحتاجين لها، حيث كانت الوزارة قد قامت بعمل بحث عن الحالات التي تحتاج إلى مساعدة مادية وقررت أنها سوف تمنحهم 300 دينار لمرة واحدة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وسنتعرف في الفقرة التالية على طريقة التسجيل في منحة 300 دينار.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

صرحت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية أنه قد بدأ التسجيل في منصة أمان للتقديم على منحة 300 دينار التي سوف تبدأ وزارة الشئون الاجتماعية في صرفها في يوم 1 سبتمبر 2021، يمكنكم التسجيل في منحة 300 دينار عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أمان التونسية وإتباع الخطوات لكي تتم عملية التسجيل بنجاح.

التسجيل في المنحة عن طريق الاتصال برقم *1021* وكتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية.

وبهذا تكون قد قمت بالتسجيل في منحة 300 دينار بنجاح.

شروط منحة 300 دينار

وضعت وزارة الشئون الاجتماعية بعض الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على منحة 300 دينار،وتسعى الوزارة من خلال تلك الشروط إلى وصول المساعدات المادية إلى الأشخاص الذين يحتاجونها بالفعل، لكي تساعدهم في أن يعيشوا حياة كريمة وتوفير احتياجاتهم الاساسية من مأكل وملبس، وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم لمنحة 300 دينار تونسي يحصل على راتب 180 دينار تونسي أو أقل.

أن يكون دخل العائلة الإجمالي 300 دينار أو أقل.

أن تكون الأسرة المتقدمة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة التسجيل في منحة 300 دينار 2021 وعرفنا أيضا كيفية التسجيل في منحة 300 دينار