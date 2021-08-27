رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي 1443 السعودية

رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443 من الأمور المهمة التي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية؛ لكي يقوموا بتسجيل أبناءهم في نظام نور، ولكي يحصلوا على جميع الخدمات التي يوفرها نظام نور، وفي هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بتسجيل الطلاب في نظام نور.

طريقة التسجيل الصف الاول الابتدائي نظام نور

قامت منصة نور الالكترونية التي تتبع وزارة التربية والتعليم السعودية بتسجيل طلاب المدارس السعودية الإلكترونية لجميع الصفوف الدراسية لكي يحصل جميع الطلاب على الخدمات التعليمية التي يوفرها نظام نور ويمكنك التسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولا نقوم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بنظام نور التعليمي.

نقوم بتسجيل الدخول نور بالبيانات الخاصة بالحساب.

نقوم بالضغط على زر “تسجيل أبناء”.

نقوم بالضغط على “طالب جديد”.

نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب.

نقوم بتوضيح صلة القرابة.

نقوم بتسجيل وظيفة ولي الامر.

كتابه بيانات الطالب كاملة.

نقوم بتسجيل بيانات المدرسة التي يريد الطالب أن يلتحق بها.

نقوم برفع الأوراق المطلوبة مع الطلب.

نقوم بمراجعة البيانات التي قمنا بإدخالها مسبقا.

إضغط على زر “تأكيد الطلب”.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور

لكي تقوم بالتسجيل في نظام نور تحتاج إلى توافر بعض المستندات المهمة وتلك المستندات هي كالتالي:

توافر شهادة التحصينات والتطعيمات الاساسية للطالب

توافر شهادة الكشف الطبي للطالب

يجب أن يتوافر صورة من السجل العائلي والتي يمكن أن يتم استبدالها بصورة من شهاده ميلاد الطالب

يجب توافر صورة من رقم الاقامة و صورة من شهاده الميلاد وجواز السفر للطالب

رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443

يبحث العديد من أولياء الأمور في المملكه العربية السعودية عن رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي حيث يمكنهم تسجيل ابنائهم عن طريق الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي وبعد ذلك يقوم بملء كافة البيانات المطلوبة منهم في الخانات المخصصة لها.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بطريقة التسجيل الصف الاول الابتدائي نظام نور مي وعرفنا أيضا المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور وعرفنا أيضا رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443.