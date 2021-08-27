رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati 1443 تسجيل الدخول لإنشاء حساب جديد للطالب

ننشر رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati الرسمي من وزارة التعليم عام من أجل تسجيل دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي “قادة المدارس والمعلمين والمعلمات” والطلاب والطالبات، وتسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي الرئيسية بحساب نظام نور لولي الأمر والإداريين، حيث يتم دخول المنصة التعليمية لولي الأمر من خلال تعبئة بيانات ولي الأمر الخاصة ببرنامج نظام نور المركزي، ويجب العلم أنه في حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور للقائد أو الطالب أو المعلم، فيتم ذلك عن طريق تطبيق توكلنا الإلكتروني، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم التعرف على خطوات تحميل ماين كرافت التعليمي وطباعة الشهادة، بالإضافة إلى خطوات تسجيل حساب جديد للطالب في منصة مدرستي أو لولي الأمر.

رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati 1443

تتيح منصة مدرستي للتعليم عن بُعد إمكانية الدخول إليها أمام كافة منسوبي العملية التعليمية (قادة المدارس – المعلمين – الطلاب – الإداريين)، حيث يتم الحصول على حساب منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا لكافة المستفيدين في نظام نور التعليمي، وسوف يظهر أمام أولياء الأمور قائمة تتضمن حسابات الأبناء كتابعين.

ومن ثم يقوم ولي الأمر بالنقر على الأيقونة بجانب اسم المستخدم ليتم إرسال الرقم السري للحساب الشخصي على الهاتف الجوال المسجل في توكلنا والمرتبط بمنصة أبشر، كما يمكن لأولياء الأمور الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في نظام نور 1443.

كما تتيح منصة مدرستي إمكانية تعديل بيانات المستخدم الشخصية عن طريق الدخول إلى المنصة منصة مدرستي الصفحة الرئيسية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى الصفحة الخاصة بتعديل البيانات وهي رقم الجوال والبريد الإلكتروني وبيانات الاسم ورقم الهوية، وذلك بالرجوع إلى قائد المدرسة “الخدمات التعليمية”، ويمكنكم الدخول إلى المنصة من خلال اتباع رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (madrasati sa) الرسمي.

كيف أسوي حساب في منصة مدرستي 1443؟

يتم تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية لولي الأمر أو الطالب بمراحل التعليم العام من خلال الدخول أولاً على منصة مدرستي العودة للمدارس، ومن يرغب في التعرف على خطوات تسجيل منصة مدرستي حساب جديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط منصة مدرستي madrasati الرسمي المرفق بالمقال. الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس. في أعلى الصفحة، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”. تعبئة البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال، ثم النقر على “تحقق”. سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على كود التحقق من البيانات الأساسية. قم بتعبئة الكود ثم أنقر على “تحقق”. تأكيد الحساب، سوف تظهر رسالة تفيد بإمكانية التمتع بمنصة مدرستي ومنتجات مايكروسوفت إلى جانب أدوات الفصل الدراسي الإضافية، كما تجد معلومات الدخول إلى منصة مدرستي (اسم المستخدم – كلمة المرور)، قم بالاحتفاظ بهذه البيانات، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة استرجاع بيانات مدرستي من توكلنا

يمكنكم استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية في حال وجود حساب مسبق على المنصة التعليمية من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا الإلكتروني، حيث يمكنكم من خلال توكلنا استعادة كلمة المرور لقائد المدرسة أو الطالب أو ولي الأمر، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

آلية الحصول على حساب منصة مدرستي التعليمية madrasati

أعلنت وزارة التعليم عام عن آلية الحصول على حساب منصة مدرستي تسجيل الدخول لاستخدام البريد الإلكتروني وخدمات برنامج أوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت التعليمي بمدارس التعليم الأهلي والعالمي، حيث تتمثل خطوات الحصول على الحساب في التالي:

دخول منصة العودة إلى المدارس الإلكترونية (backtoschool.sa).

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” أعلى يسار الشاشة.

تعبئة رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف الجوال.

كتابة كود التحقق المرسل إلى جوال ولي الأمر.

سوف تصلك رسالة تفيد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح، ويمكنك الحصول الآن على البريد الإلكتروني وبرنامج أوفيس وبرنامج ماين كرافت التعليمي.

في حال الدخول لأول مرة على الخدمات التعليمية، سوف يطلب منك تغيير كلمة المرور.

يتم التواصل مع الدعم الفني في حال وجود أي مشكلة أو استفسار عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (920033988).

رابط منصة روضتي التعليمية

تم إضافة أيقونة روضتي الخاصة بمرحلة رياض الأطفال ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التعليم عام، ويتم الدخول إلى منصة روضتي للتعليم عن بعد الرقمية عن طريق تعبئة حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي التعليمية الافتراضية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم بشأن مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1442، فإن المرحلة الأولى من المسابقة تم تفعيلها اعتباراً من تاريخ 8 شعبان 1442هـ وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ، ويشارك بهذه المرحلة إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات.

وتكون المهمة خلال المرحلة الأولى من المسابقة هي تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وذلك عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية “البلوكس” أو عن طريق الكتابة بلغة البايثون لأداء المهام المطلوبة في برنامج مدرستي ماين كرافت التعليمي.

أما عن المرحلة الثانية للمسابقة (التصميم الإبداعي بواسطة برنامج ماين كرافت الإصدار التعليمي Minecraft)، وسيتم تحديد موعد بدء المسابقة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1443هـ، ويشارك بهذه المرحلة المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات.

شرح تحميل ماين كرافت التعليمي “فيديو”

تم الإيضاح من قبل وزارة التعليم أنه يجب تنزيل ماين كرافت البرنامج التعليمي لأداء المهام المطلوبة من خلال البرنامج، وإكمال كافة المهام للحصول على شهادة ماين كرافت أو شهادة ساعة برمجة وطباعتها، ويتم تنزيل لعبة ماين كرافت التعليمية عن طريق موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج التعليمي.

ويمكنكم الحصول على رابط تحميل ماين كرافت التعليمية، إلى جانب معرفة طريقة تنزيل ماينكرافت Minecraft Education Edition بطريقة يسيرة للحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

مسابقة مدرستي تبرمج الرقمية

أطلقت الوزارة فيديو تعريفي عن مسابقة مدرستي تبرمج للتعرف على ساعة برمجة لهذه السنة الذي يمكنكم متابعته من خلال التالي:

ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الإطلاع والتعرف على الخطة الزمنية للمدة المتبقية من العام الدراسي الجاري أو خطة التقويم الدراسي بعد التعديل بأمر ملكي، كما يمكنكم التعرف أيضاً على إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وكذلك إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومواعيد الاختبارات النهائية 1442هـ خلال شهر رمضان المبارك.

المقصود بتفعيل ساعة برمجة ضمن مسابقة مدرستي تبرمج

أطلقت وزارة التعليم مسابقة مدرستي تبرمج ومهمة المرحلة الأولى منها هي تفعيل “ساعة برمجة” وهي مبادرة عالمية من أجل تعزيز ونشر العلوم الخاصة بالحاسوب اعتباراً من أنشطة البرمجة لمدة ساعة واحدة، وحتى التوسع في كافة أنواع المبادرات المجتمعية.

والمقصود بتفعيل مبادرة ساعة برمجة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات التعليم العام وأولياء الأمور هو استخدام اللبنات البرمجية “البلوكس” أو عن طريق الكتابة مباشرةً بلغة البايثون لأداء المهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت التعليمي.

وعند تعذر التفعيل بواسطة البرنامج لأداء المهام المطلوبة في نشاط برنامج ماينكرافت الخاص بساعة برمجة الموجودة بموقع ماين كرافت الإلكتروني، وذلك باستخدام الآلية الموضحة بالدليل المتعلق بمسابقة مدرستي تبرمج 1442.

اختبارات منصة مدرستي عن بعد

بدأت اختبارات نهاية العام الدراسي أو الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ، حيث بدأت اختبارات المرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً عبر منصة مدرستي للاختبارات دون وجود أي مشاكل أو صعوبات.

ووفقاً لمواعيد الاختبارات التي تم تحديدها من قبل الوزارة بناءً على الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-، فسوف تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ.

ويجب على الطلاب والطالبات الالتزام بدخول الحصص في الموعد المحدد رسمياً من جانب الوزارة، ودخول قاعة الاختبار الافتراضية عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز في التوقيت المحدد للاختبار، وفي حال مواجهة أي طالب مشاكل أو صعوبات عند دخول الاختبار، فيجب الاتصال على إدارة المدرسة التابع لها للمساعدة في حل المشكلة.

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