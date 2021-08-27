أوباما يعلق لأول مرة على أحداث أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، كتب أوباما فى بيان عبر حساباته الرسمية على موقعى "فيسبوك" و"تويتر" للتواصل الاجتماعى: "مثل الكثيرين منكم، شعرت أنا وزوجتى ميشيل أوباما بالحزن الشديد لسماعنا عن الهجوم الإرهابى خارج مطار كابول، الذى قتل وجرح العديد من أفراد الخدمة الأمريكية، وكذلك الرجال والنساء والأطفال الأفغان".

وتابع: "كرئيس لم يكن هناك ما هو أكثر إيلاما من الحزن على الأحباء الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم لخدمة بلادنا، وكما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن هؤلاء العسكريين هم أبطال انخرطوا فى مهمة خطيرة ونزيهة لإنقاذ حياة الآخرين".

وأردف أوباما ناعيا ضحايا انفجارات مطار كابول: "إن قلوبنا مع العائلات التى فقدت أحباءها، ولكل من يواصل المهمة فى كابول، كما أن أفكارنا مع عائلات الأفغان الذين لقوا حتفهم، والذين وقف الكثيرين منهم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا على استعداد للمخاطرة بكل شيء من أجل نيل فرصة حياة أفضل".

وختم أوباما بيانه، قائلا: "فليبارك الله فى ذكرى من فقدناهم، وحفظ من هم معرضين للأذى".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذى كان نائب باراك أوباما، اعترف، أمس الخميس، عما حدث فى مطار كابول، مشيرا مع ذلك إلى أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، هو من اتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان وعقد الاتفاق مع حركة طالبان.

وتوعد بايدن فى كلمة له، أمس، بملاحقة قادة تنظيم "داعش" الإرهابى المسؤولين عن هجوم كابول أينما كانوا، دون عمليات عسكرية واسعة النطاق.