عاجل.. بايدن: سنتخذ إجراءات أخرى مع إيران إذا لم تأت الدبلوماسية بثمارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت "نناقش خططا للتأكد من أن إيران لن تتمكن من تطوير أسلحة نووية". وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتفق مع الرئيس بايدن بأن هناك خيارات أخرى للتعامل مع إيران إذا لم تفلح الدبلوماسية معها"، مطالبا بضرورة وضع حد لأنشطة إيران النووية.

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