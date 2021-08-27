مصر.. رقم بارالمبي وتكريم خاص عقب حصد ميداليتين بطوكيو

احتفلت البعثة البارالمبية المصرية في اليابان باقتناص ميداليتين في رياضة رفع الأثقال خلال اليوم الثالث من منافسات بارالمبياد طوكيو، فيما يطمح الجميع إلى حصد مزيد من الألقاب في الألعاب الأخرى.

وتحدثت الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لموقع "دوت الخليج" قائلة: "أبارك لأبطالنا من ذوي القدرات والهمم الخاصة، ما جرى اليوم في طوكيو إنجاز كبير، ولدينا آمال عريضة في الظفر بميداليات جديدة خلال الفترة المتبقية من دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو".

ميدالية رغم الإصابة

وحقق الرباع شريف عثمان الميدالية الأولى لمصر في بارالمبياد طوكيو بحصوله على المركز الثاني والفضية، بعد نجاحه في رفع ثقل بوزن 187 كغم ليحتفل على طريقته الخاصة مع مدربه وزملائه فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى اللاعب الصيني يونجكاي كي.

وتضيف خطاب لموقع "دوت الخليج": "واجه شريف صعوبات كبيرة في الآونة الأخيرة حيث تعرض إلى إصابة عضلية قبل السفر إلى طوكيو بنحو شهر لكنه اجتهد كثيرا من أجل التعافي والمشاركة في البارالمبياد وكان قريبا من الحصول على الذهبية".

وتفوقت رحاب رضوان، لاعبة مصر لرفع الأثقال في منافسات 50 كغم لتربح الميدالية الفضية للمرة الثانية في مسيرتها، حيث سبق وأن فازت بها خلال بارالمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016، وفقدت الرباعة المخضرمة المركز الأول لصالح الصينية داندان هو.

رقم بارالمبي وإنجاز جديد

وتسترسل رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: "ساهمت رحاب في إنجاز جديد يُضاف إلى اللجنة البارالمبية بعد تسجيلها لرقم بارالمبي باسمها لرفعها وزن 117 كغم في محاولتها الأولى و120 كغم في التجربة الثانية".

وأوضحت أن اللجنة البارالمبية ستقوم بتكريم رحاب وشريف بطريقة مناسبة ولائقة على الصعيد المادي والمعنوي منوهة إلى اهتمام الدولة المصرية بكافة الأبطال في الألعاب المختلفة.

وتضم البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية 49 لاعبا ولاعبة في 8 رياضيات متنوعة، هي رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة والباراتايكوندو وكرة الجرس سيدات والريشة الطائرة وكرة الطائرة جلوس.

وتذكر خطاب لموقع "دوت الخليج": "ما نراه اليوم من نجاح جاء نتيجة المجهود المبذول على مدار السنوات الماضية، نحن نعمل على تأهيل جميع اللاعبين منذ انتهاء دورة ريو دي جانيرو 2016 من خلال انخراط الفرق في معسكرات داخلية وخارجية والمشاركة في كبرى البطولات".

وتتابع رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: "توقفنا فقط لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا لكننا عدنا بقوة بعد استئناف النشاط الرياضي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتحاليل الدورية للاطمئنان على صحة اللاعبين".

حمدتو "المعجزة"

وثمنت خطاب أداء اللاعبين في كافة المنافسات رغم عدم بلوغ البعض إلى منصات التتويج، موضحة لموقع "دوت الخليج" أن أبناء مصر قدموا أداء مُشرفا مثل إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة التي وصفته بـ "المعجزة".

https://www.instagram.com/p/CTBhn_koTYA/وتردف قائلة: "حمدتو نجح في لفت الأنظار إلى أدائه لذلك تم ترشيحه للفوز بجائزة ملهم رياضات ذوي الإعاقة وهي مكانة كبيرة يستحق الوصول إليها".

وأشاد الحساب الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو على مواقع التواصل الاجتماعي باللاعب المصري عقب مشاركته الأولى في البطولة، مُشيرًا إلى أنه يلهم الجميع حول العالم لقدرته على إمساك المضرب بفمه وبمساعدة قدماه بعدما فقط ذراعيه خلال حادث.

وتختتم خطاب حديثها لموقعنا قائلة: "نحن نقترب من ميداليات أخرى، نمتلك حظوظا جيدة خلال المنافسات القادمة في رفع الأثقال وألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس والتايكوندو والريشة الطائرة، نتمنى إسعاد الشعب المصري كما اعتدنا في الدورات السابقة".