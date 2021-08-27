شروط تمويل سلفة بدون تحويل راتب وإيداع فوري وسريع بأقل قسط شهري

شروط تمويل سلفة، هناك بعض الأفراد يعانون من قلة الأموال ويحتاجون إلى سلفة مادية تساعدهم على المعيشة، ومن هنا جاء موقع سلفة الإلكتروني بإيجاد حل بسيط وسريع، ليحصل المواطن على مبلغ مالي حتى موعد نزول راتبه الشهري، بالمبلغ المالي الذي يحتاج إليه، كما أنه أعلن عن التمويل الشخصي من خلال سلفة، والذي تستطيع أن تقوم بسداده في أسرع وقت وبأقل قسط شهري، حيث أن مبلغ التمويل في متناول الأيدي لشراء ما تحتاج إليه واستخدام الأموال لتحقيق أهدافك بكل أطمئنان، فأن منصة سلفة موثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومرخصة بمزاولة التمويل.

من أهم مزايا التمويل من سلفة بأنه بدون تحويل راتب، ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، تمويل سيارة بهامش ربح 0% وبدون تحويل راتب، وبهامش ربح تنافسي، والتمويل الشخصي بفترة سداد سريعة ومجدولة، وأيضا إيداع فوري وسريع عند طلبك التمويل، ولكن هناك بعض من الشروط، وهي أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية، شروط تمويل إمكان للتمويل الميسر بهامش ربح 2%، كما يجب أن لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، براتب لا يقل عن 4000 ريال، وللموظف بالقطاع الحكومي يجب أن يكون على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، أما الموظف بالقطاع الخاص فيجب أن يكون على رأس المل لمدة ستة أشهر قبل التمويل، وللحصول على سلفة ثانية من منصة سلفة يجب أن تكون قد قمت بسداد أكثر من نصف المبلغ التمويلي الأول.

هناك بعض الأسعار التمويلية المعلن عنها من قبل سلفة ولكنها أمثلة تقديرية ومن المحتمل أن تتغير، تمويل أون لاين بدون كفيل 20 ألف ريال ولا يشترط تحويل راتب، وعلى سبيل المثال فإذا كان مبلغ التمويل 3 ألف ريال فأن فترة السداد على أربعة أشهر بقسط 875 ريال شهرياً بمعدل نسبة 10%، وإذا كان المبلغ 5000 ريال فأن القسط الشهري 1,012 ريال شهريا وبمعدل نسبة 8.89% على فترة سداد 6 أشهر، وللحصول على طلب التمويل الشخصي يجب أن تقوم بالتسجيل الإلكتروني في موقع سلفة، وكتابة البيانات المطلوبة، ورقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، والرقم السري، ثم استكمال طلب التسجيل في سلفة، وطلب التمويل الشخصي بالمبلغ الذي تحتاج إليه، وعند الموافقة على طلبك سيتم تحويل المبلغ المالي إلى حسابك البنكي.