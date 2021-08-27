شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل والشروط والفئات وكيفية التقديم ، هو أحد برامج بوابة العمل الوطنية طاقات ، وهي مبادرة أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال توفيرها لهم. الدعم المالي ، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية قائمة على التطوير من بين مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل وتلبية متطلباته ، ومن بين البرامج الأخرى التي يقدمها للمساعدة في توفير فرص العمل: برنامج حوافز البحث عن عمل.
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة لمدة 10 أشهر على الأقل بعد تقديم الطلب أو طوال فترة تلقي الدعم.
- ألا يقل العمر عن 20 سنة.
- الا يزيد العمر عن 40 سنة.
- ألا يكون حاصلاً على معاش أو معاش من الضمان الاجتماعي.
- الا يعمل في مؤسسات القطاع العام أو الخاص. ي
- يشترط أن يكون لدى المستفيد القدرة على العمل.
- يجب ألا تمتلك شركة.
- يشترط ألا يكون قد سبق له التسجيل في البرنامج.
- في حالة حصوله على دعم مالي من صعوبة البحث عن برنامج عمل ، يجب ألا تتجاوز فترة صرف الدعم السابق للدعم الحالي 15 شهرًا.
- يشترط ألا يتجاوز راتبه الشهري الحد المطلوب في برنامج الدعم.
- ألا يكون قد حصل على تعويض مالي بسبب تعطله.
- يتلقى المستفيد دعما ماليا يبدأ من 2000 ريال ويستمر الدعم لمدة 15 شهر.
- يصرف المستفيد 2000 ريال لمدة 4 أشهر ، و 1500 ريال لمدة 4 أشهر ، و 1000 ريال لمدة 4 أشهر ، ثم يستلم 750 ريال لمدة 3 أشهر.
- يلتحق المستفيد بمجموعة من الدورات التدريبية التي تساعده في العثور على الوظيفة المناسبة طوال فترة الاشتراك في البرنامج.
يستهدف البرنامج الفئات التالية:
- فئة الخريجين الجدد الذين تخرجوا منذ عام أو عامين.
- فئة المتعطلين لأكثر من عامين.
في ختام هذا المقال شرحنا لكم شروط التقديم على دعم البحث عن عمل إضافة إلي قيمة الدعم المالي الذي يتلقاه المستفيدون في البرنامج وطريقة التسجيل في برنامج طاقات وقيمة الدعم المالي الذي يتلقاه المستفيدون في البرنامج من المملكة العربية السعودية . أهم البنود التي يجب على المستفيدين الالتزام بها طوال فترة التسجيل في البرنامج.
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شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل والشروط والفئات وكيفية التقديم ، هو أحد برامج بوابة العمل الوطنية طاقات ، وهي مبادرة أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال توفيرها لهم. الدعم المالي ، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية قائمة على التطوير من بين مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل وتلبية متطلباته ، ومن بين البرامج الأخرى التي يقدمها للمساعدة في توفير فرص العمل: برنامج حوافز البحث عن عمل.
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة لمدة 10 أشهر على الأقل بعد تقديم الطلب أو طوال فترة تلقي الدعم.
- ألا يقل العمر عن 20 سنة.
- الا يزيد العمر عن 40 سنة.
- ألا يكون حاصلاً على معاش أو معاش من الضمان الاجتماعي.
- الا يعمل في مؤسسات القطاع العام أو الخاص. ي
- يشترط أن يكون لدى المستفيد القدرة على العمل.
- يجب ألا تمتلك شركة.
- يشترط ألا يكون قد سبق له التسجيل في البرنامج.
- في حالة حصوله على دعم مالي من صعوبة البحث عن برنامج عمل ، يجب ألا تتجاوز فترة صرف الدعم السابق للدعم الحالي 15 شهرًا.
- يشترط ألا يتجاوز راتبه الشهري الحد المطلوب في برنامج الدعم.
- ألا يكون قد حصل على تعويض مالي بسبب تعطله.
- يتلقى المستفيد دعما ماليا يبدأ من 2000 ريال ويستمر الدعم لمدة 15 شهر.
- يصرف المستفيد 2000 ريال لمدة 4 أشهر ، و 1500 ريال لمدة 4 أشهر ، و 1000 ريال لمدة 4 أشهر ، ثم يستلم 750 ريال لمدة 3 أشهر.
- يلتحق المستفيد بمجموعة من الدورات التدريبية التي تساعده في العثور على الوظيفة المناسبة طوال فترة الاشتراك في البرنامج.
يستهدف البرنامج الفئات التالية:
- فئة الخريجين الجدد الذين تخرجوا منذ عام أو عامين.
- فئة المتعطلين لأكثر من عامين.
في ختام هذا المقال شرحنا لكم شروط التقديم على دعم البحث عن عمل إضافة إلي قيمة الدعم المالي الذي يتلقاه المستفيدون في البرنامج وطريقة التسجيل في برنامج طاقات وقيمة الدعم المالي الذي يتلقاه المستفيدون في البرنامج من المملكة العربية السعودية . أهم البنود التي يجب على المستفيدين الالتزام بها طوال فترة التسجيل في البرنامج.
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