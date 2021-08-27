رابط وخطوات رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443

ما هي طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا؟ كيف يمكنني رفع شهادة التطعيم ١٤٤٣ على توكلنا؟ أسئلة كثيرة من هذا النوع تصدرت مختلف محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب العديد من المواطنين والمغتربين القادمين على السعودية اعتماد الشهادة التي تؤكد حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد ولكن لا يعرفون كيفية طريقة رفعها على منصة توكلنا ١٤٤٣، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل عبر هذا الموضوع، فتابعونا عبر موقع ثقفني.

رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443

وفرت المملكة العربية السعودية خدمة رفع شهادة الحصول على لقاح كورونا عبر الإنترنت لكل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو السعوديين الحاصلين على الشهادة من دول أخري على منصة توكلنا ١٤٤٣، ويرجع ذلك إلى رغبة المملكة في ميكنة جميع الخدمات في المقام الأول، كما أنها ترغب في الحفاظ على سلامة الأفراد من التعرض لفيروس كورونا عن طريق الازدحام.

طريقة رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443

تستطيع الآن رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443 عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أنقر هنا للدخول على البوابة الخارجية للتطعيمات.

أضغط على التالي بعد قراءة جميع التعديلات.

اختيار ما إذا كان المتقدم سعودي أو غير ذلك.

يتم إدخال رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء ورمز التحقق المرئي في حالة ما إذا كان المواطن غير سعودي.

أما إذا كان المواطن سعودي فإنه يتعين عليه إدخال رقم بطاقة الهوية ورمز التحقق المرئي وكذلك تاريخ الميلاد.

بعد ذلك أنقر على كلمة التالي ثم راجع بياناتك وأدخل اسمك باللغتين العربية والإنجليزية وحدد الجنسية ثم أدخل رقم جواز السفر.

أدخل بريد إلكتروني ورقم هاتف بعدها سيصلك رمز على البريد الخاص بك قم بإدخاله وأنقر على التالي.

أدخل عدد التطعيمات التي حصلت عليها وتاريخ كل واحدة وكذلك الدولة التي حصلت على التطعيم منها.

أرسل المستندات المطلوبة.

أنقر على إرسال الطلب.

ثم عليك متابعة الطلب عبر تطبيق توكلنا.

يراعى عند رفع الملفات أن تكون بصيغة (PDF)، والحجم (MB1)، وأيضاً لابد من رفع الصور المطلوبة من كافة الأوراق بجودة عالية وتكون واضحة.