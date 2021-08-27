سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار

أيام قليلة ونستقبل حلقة السحب الجديد في مسابقة الحلم على جائزة الربع مليون دولار، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة من جميع الدول عبر الطرق الأساسية للمشاركة، سواء من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، أو من خلال إرسال رسالة نصية على نفس الرقم تحتوي على كلمة حلم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته واتباع باقي الخطوات، أو عبر تعبئة النموذج المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.

سر الفوز في مسابقة الحلم

أما عن سر الفوز في مسابقة الحلم، فهو فور الانتهاء من اتباع أي طريقة سابقة من طرق الاشتراك في المسابقة، عليك اتباع عدد من الخطوات التالية، التي تمكنك من تقريب فرصتك في الفوز ودخول السحب على الجوائز المتتالية، ومن أبرزها الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، ثم الموافقة على الشروط والبنود التي تقرها المسابقة من الموافقة على المشاركات وعلى عرض الإعلانات وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل الاشتراك عبر تحميل تطبيق حلم للجوالات.

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، لضمان دخول السحب الجديد، فهي كما موضحة في السطور التالية:

أرقام الاشتراك من مصر والعراق: Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200 أرقام الاشتراك من الأردن وفلسطين: Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

Jawwal 1623

Wataniya 6750 أرقام مسابقة الحلم من سوريا وموريتانيا: MTN 1736

Syriatel 1736

Mauritel 1559 أرقام الاشتراك من المغرب وتونس: Inwi 9669

Orange 9669

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988 أرقام الكويت والمملكة العربية السعودية: Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074 أرقام الإمارات والبحرين وسلطنة عمان: Etisalat 6070

Du 3636

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

GSM 90434

وفي حالة عدم وجود رقم أو اسم دولتك بين الأسماء السابق ذكرها المعتمدة من قبل إدارة المسابقة، يمكنكم المشاركة من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).