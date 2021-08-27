13 قتيلا من الجنود الأمريكيين فى انفجار مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ارتفاع ضحايا الجنود الأمريكيين إلى 13 قتيلا فى الانفجار الذى استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدة: "نعتقد أنه كان هناك انفجار ثانٍ فى كابول وما حدث كان هجوم انتحارى واحد"، حسبما نقلت قناة "العربية".





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