العراق: مقتدى الصدر يعلن تراجعه عن مقاطعة الانتخابات ويؤكد خوضها بقوة

جدة - نرمين السيد - أعلن المرجع الشيعى العراقى مقتضى الصدر، اليوم الجمعة، تراجعه عن مقاطعة الانتخابات العراقية، مؤكدًا أنه سيخوضها بقوة.



جدة - نرمين السيد - أعلن المرجع الشيعى العراقى مقتضى الصدر، اليوم الجمعة، تراجعه عن مقاطعة الانتخابات العراقية، مؤكدًا أنه سيخوضها بقوة. وحسبما نقلت قناة "العربية"، قال الصدر إنه استلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية توافق تطلعاته، مضيفًا أن "المصلحة اقتضت خوض الانتخابات فى العراق".

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