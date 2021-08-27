لاعب في الدوري الإنجليزي يواجه 3 تهم بالتحرش والاغتصاب

مثل بنجامين ميندي، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي، أمام محكمة، الجمعة، لمواجهة تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتحدث ميندي في قاعة المحكمة فقط لتأكيد هويته وعنوانه وتاريخ ميلاده أمام محكمة تشستر الابتدائية في شمال غرب إنجلترا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ولم يتم تقديم أي التماسات حينما تم توجيه التهم للفرنسي الدولي البالغ من العمر 27 عاما عبر مترجم.
ويواجه ميندي ثلاث تهم بالاغتصاب في أكتوبر 2020، والاعتداء الجنسي على امرأة في يناير 2021، واغتصاب امرأة خلال الشهر الجاري. كما اتُهم الخميس بخرق شروط الكفالة في أغسطس الحالي.
وتتعلق التهم بثلاثة مدعيات مزعومات، أحدهن دون سن 18.
وأوقف مان سيتي ميندي في انتظار التحقيق.
وانضم ميندي إلى السيتيزينز قادما من موناكو عام 2017 وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ) ثلاث مرات وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.
ولعب ميندي ضد توتنهام في نهاية الأسبوع في افتتاحية موسم البريمرليغ، لكنه لم يلعب ضد نورويتش السبت.
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