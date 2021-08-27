بعد تصريح أليغري.. رونالدو يغادر تورينو على متن طائرة خاصة

رصدت عدسات المصورين لحظة مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مدينة تورينو الإيطالية، على متن طائرة خاصة.
وقال موقع "سكاي سبورتس" الإيطالي إنه مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية ليوم الجمعة، غادر رونالدو تورينو إلى وجهة "مجهولة".
وجاءت مغادرة "الدون" بعد فترة قصيرة من تصريح ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، الجمعة، بشأن عدم رغبة رونالدو في الاستمرار مع نادي "السيدة العجوز".
وأوضح أليغري، في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه إمبولي مطلع الأسبوع المقبل، أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل الخميس.
وأضاف: "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس".
وتابع: "لهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق. فهو لم يتدرب والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي".
ورجحت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية انتقال النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الثلاثاء المقبل.
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